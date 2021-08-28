رامي صبري يرد على متابعة اتهمته بنشر الذنوب: الله يهديكي

أعرب المطرب رامي صبري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سعادته بنجاح حفله في بورتو جولف الساحل الشمالي، مساء الخميس، والذي رفع لافتة «كامل العدد».

وكتب المطرب على صفحته الرسمية «الحمدلله… النجاح عندي صورة، ولا عمري بشتغل كده، الصورة بتخلص كل الكلام، والنجاح والتوفيق من عند الله مش من عند مخلوق، يعني أنا مش مستني حد يكتب ولا يتكلم، وطول عمري مش مستني غير الصورة اللي قدامكم دي».

وأضاف «دي اللي تهمني الجمهور وحب الناس، شكرا لكل واحد جه حفلة الجولف أمس 20.000 أخ وأخت شرفونا، يارب أكون أسعدتكم على قد ما أسعدتوني بحضوركم».

واختتم «شكرا بورتو عامر جروب، شكرا الشركة المنظمة وليد منصور، وشكرا لكل حد من تيم رامي صبري على الشغل المحترم. وإن شاءالله نعمل حفلات كبيرة كتير جايه».

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وفوجئ المطرب رامي صبري بإحدى متابعاته تتهمه بـ «نشر الذنوب»، حيث علقت على منشوره قائلة «توفيق إيه اللي من عند ربنا دي لعنة أن كل واحد يسمع أغنية من بتوعك بتأخد عليها الذنب مضاعف، تبقي لعنة ياحبيبي مش توفيق، ربنا يهديك ويهدينا». ليعلق المطرب عليها قائلا «ربنا يهديكي».

حفل رامي صبري بالساحل الشمالي

كان المطرب رامي صبري، أحيا مساء الخميس، حفلا غنائيا يصنف كأضخم حفلات صيف جولف بورتو لعام 2021 بحضور كامل العدد.

حضر الحفل عدد من نجوم وصناع الأغنية منهم عزيز الشافعي، أمين حسين، شادي حسن، محمد شاهين، شيرين يحيي، أحمد سراج.

وكان في استقبال رامي صبري منظم الحفل المنتج وليد وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال وصلته الغنائية التي امتدت لقرابة الساعتين المتتاليين.

قدم رامي صبري خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي تميز بها طوال مشواره الفني منها «بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنسانى، قولت اللى عندى، هو فى كده، بقابل ناس، أنا بعترفلك، صعبان عليا»، وغيرها ممن تفاعل معها الجميع.