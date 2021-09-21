أهالي «نجع سبع» بأسيوط يستغيثون من الاستيلاء على أراضي للدولة

استغاث أهالي قرية نجع سبع بمركز أسيوط، بسبب قيام مواطن يدعى ريان عبدالمنصف بالاستيلاء علي اراضي الدولة و ردم نهاية ترعة عبدالرسول المؤدية لمصرف الدمايرة بنجع سبع من ما ترتب عليه عدم تصريف مياه الري و غرق مساحات من الاراضي المنزرعة بسبب ردم نهاية الترعة في نقطة التقائها مع المصرف.

إغلاق الطريق

وتقدم أهالي القرية، عنهم محمد أحمد حسين، عضو مجلس الشعب الاسبق، بعدة شكاوي للجهات المختصة بخصوص الضرر الواقع علي أهالي قرية نجع سبع، مؤكدا أن المذكور، لم يكتفي بذلك بل قام باغلاق الطريق علي جانبي الترعة و الاستيلاء عليه و زراعته باشجار الفاكهة و هو ما ادي لغلق كلي لطريق يستخدمه كافة اهالي القرية يؤدي الي الجسر العمومي _ جسر طراد النيل ).

وأضاف الأهالي في الاستغاثة التي حصلت الوطن على نسخة منها، أن كل هذه التعديات حدثت بعد قيام المذكور ببناء منزل مكون من ثلاثة ادوار علي ارض حرم الترعة و المصرف مملوكة لوزارة الري متمثلة في هيئة الري و هيئة الصرف، و لقد صدرت قرارات ازالة للتعديات المذكورة بالمحاضر ارقام 171 لسنة 2015 و 169 لسنة 2016 و 36 لسنة 2017 و لم تنفذ اي من هذه الازالات منذ تاريخ اصدارها.

التعرض للجنة الازالة ومنعها من التنفيذ

وتابع الأهالي: "والمثير للاستغراب ان موظفي وزارة الري ممثلة في هندسة ري أسيوط لم يتمكنوا من ازالة التعديات المذكورة بسبب تعرض المواطن ريان عبدالمنصف للجنة الازالة و منعها من تنفيذ قرارات الازالة علي الرغم من مصاحبة قوة من مركز شرطة اسيوط لهم الا انه منعهم من اتمام اي ازالات للتعديات السافرة علي املاك الدولة و التي تضر بكافة اهالي قرية نجع سبع و وبناء علي ما تقدم نرجو من سيادتكم التوجيه باتمام الاجراءات القانونية و تنفيذ الازالات من جهة الاختصاص حفاظا علي املاك الدولة و حقوق المواطنين".

هندسة ري أسيوط تحرر محاضر بالمخالفات

من جانبها، أفادت الوحدة المحلية بأنه تم ارسال خطاب إلى هندسة الرى مركز اسيوط بالافادة عما تم حيال المواطن ريان عبدالمنصف من اجراءات وقد افادت هندسة رى اسيوط بأنه تم تحرير محاضر مخالفات بأرقام 171 لسنة 2015 و169 لسنه 2016 و36 لسنة 2017 وتم اصدار قرارات ادارية للمحاضر وتم استعجال مركز شرطة اسيوط لتحديد ميعاد الازاله.

كما أفادت أمانة مجلس الوزراء استعجال للعلم والإحاطة، الإفادة بنتيجة الاجراءات التي تمت بشأنها مع اعتبار الموضوع هاماً وعاجلاً، وأكدت محافظة أسيوط أنه تم إحالة الشكوى إلى مركز اسيوط وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكوى وموافاتهم بها.