حظك اليوم الأربعاء 22-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن حظك اليوم، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 22-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم نشاطا ويساعدك على تحقيق تفاهم أفضل مع من حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 22-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المطربة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 22-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تتعجل الأمور ويجب أن تهتم براحة أعصابك وصحتك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الثور 22-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين ولا تتكلم عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور المصارع الشهير جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتنمية أعمال، وقد تجمعك اليوم بالبعض مصالح مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى كلمات مشجعة من الأحباب والأصحاب المخلصين الذين يوجهونك إلى الطريق الصحيح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الإعلامي قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 22-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.

حظك اليوم برج السرطان 22-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو متعطشا للتغيير، لكن الوقت غير ملائم لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 22-9-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ذلك ملهما وتنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على الكسب.

حظك اليوم برج الأسد 22-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب وتجد نفسك مستعدا للتعامل بحب ومثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مايا نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 14 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 22-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك.

حظك اليوم برج العذراء 22-9-2021 على الصعيد العاطفي

تميل للتصرف بنضج مما يسهل عليك أمور كثيرة وتعرف كيف تقترب من الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 22-9-2021 على الصعيد المهني

حافظ على حقوقك وعلى صورتك الإيجابية، واعتمد المنطق والهدوء في حديثك إذا أردت أن تحقق إصلاحا.

حظك اليوم برج الميزان 22-9-2021 على الصعيد العاطفي

أنت بحاجة اليوم لشيء من المرونة والتسامح في التعامل مع من تحب، أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 22-9-2021 على الصعيد المهني

تعتمد اليوم على قوة ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة وقد تقوم بإنجاز مؤثر وقوي.

حظك اليوم برج العقرب 22-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك السادس يساعدك على عمل توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 22-9-2021 على الصعيد المهني

تتحرر من الضغوط تدريجيا وترتفع معنوياتك وقد تعدك الكواكب بمفاجآت عذبة.

حظك اليوم برج القوس 22-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق اليوم وافتح عينيك وقلبك للحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان الراحل طلعت زكريا، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 22-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا، ومع ذلك قد تجد دعما يرضيك.

حظك اليوم برج الجدي 22-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرض نفسك اليوم لحدوث سوء تفاهم مع من تحب أو شجار عائلي.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 22-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بالقدرة على الإقناع وتحسن التفاهم مع من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 22-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يساعدك اليوم على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب جيرارد بيكيه، ويوافق تاريخ ميلاده 2 فبراير

حظك اليوم برج الحوت 22-9-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وقد تشغلك قضايا مهنية ومالية وعليك أن تراجع جيدا خطواتك واعتن بحساباتك لتتخذ قرارا سليما.

حظك اليوم برج الحوت 22-9-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بمراجعة كلامك ولا تتسرع في ردود أفعالك ووعودك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سلوى خطاب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.