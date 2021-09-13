مستشفى النزهة يغلق عيادة الطبيب المتهم في واقعة «فيديو الكلب»

كشف الدكتور حازم سمور، مدير مستشفى النزهة، حقيقة حضور الدكتور عمرو خيري، صاحب واقعة فيديو السجود للكلب العيادة الخاصة به داخل المستشفى قائلا: «الطبيب لم يحضر للمستشفى من وقت الواقعة»، مضيفا أن الواقعة كلها حاليا تخضع لجهات تحقيق.

وأضاف مدير مستشفى النزهة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إدارة المستشفى قررت غلق العيادة الخاصة بالطبيب صاحب الواقعة نهائيا والوقوف عن العمل، بجانب وقف جميع المشاركين في الفيديو عن العمل أيضا وإحالتهم للتحقيق.

مستشفى النزهة: المستشفى تتابع عن كثب التحقيقات

وأوضح أن التحقيق يجرى معهم من قبل الجهات المختصة، مؤكدًا أن المستشفى يتابع عن كثب التحقيقات ولن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات رادعة تجاه المخطئين.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان رسمي مساء الأحد، حبس طبيب وموظف بمستشفى وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -بالقول واستعراض القوة ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه

وذكر بيان النيابة العامة، أنه تم تكليف الشرطة بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، وفحص المقطع المتداول لبيان الحساب الإلكتروني الذي أُذيع منه وتحديد القائم على إدارته، وجارٍ استكمال التحقيقات.

رئيس قسم العظام في طب عين شمس: هاتفي تعرض للاختراق

وكان الدكتور المتداول ظهوره في الفيديوهات والذي يشغل وظيفة رئيس قسم العظام في طب عين شمس، قد قال إن الأمر مجرد مداعبة بينه وبين الممرض الذي تربطه به عشرة تصل لـ25 عامًا من العمل، وأن هاتهه قد تعرض للاختراق والمساومة وتركيب أجزاء على الفيديو المتداول ليظهر بالصورة التي أذيع بها.