حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 22-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بالإخلاص والوفاء الشديد لمن يحب المثابرة، كما أن أنثى هذا البرج لا ترضى بالقليل، ودائماً ما تسعى إلى الأفضل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر بمنزل الحظ يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ذلك ملهما وتنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على الكسب.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

رغم التشوش.. تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب وتجد نفسك مستعدا للتعامل بحب ومثالية.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.