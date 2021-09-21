حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 21-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يعرف بأنّه إنسان طموح ومتسامح، فهو صديق مخلص ومحبب، يحترم القوّة ويمتلكها ويساعد الضعفاء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

الوضع الفلكي يدعوك للمغامرة وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في منزل الحظ ما يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.