حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 22-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الميزان الكثير من الأفكار الجميلة، والأحلام اللطيفة، ولكن في بعض الأحيان يواجه مشكلة في تحويلها لواقع.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

حافظ على حقوقك وعلى صورتك الإيجابية، واعتمد المنطق والهدوء في حديثك إذا أردت أن تحقق إصلاحا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

أنت بحاجة اليوم لشيء من المرونة والتسامح في التعامل مع من تحب، أو مع شريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.