حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يواجه مولود برج الميزان، مشكلة في التخلّي عن حريته والالتزام بعلاقة عاطفية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

حاول أن تقرّب وجهات النظر مع من تحب أو مع شركاء الحياة وكن مرنا.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة حورية فرغلي ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.