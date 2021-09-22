حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يحبّ مولود برج العقرب مقابلة أشخاص جدد، إلا أنّه يحتاج لقضاء بعض الوقت بمفرده مع أفكاره ليتمكن من تنظيم أمور حياته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تعتمد اليوم على قوة ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة وقد تقوم بإنجاز مؤثر وقوي.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر بمنزلك السادس يساعدك على عمل توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمي ويوافق تاريخ ميلاده 18 نوفمبر.