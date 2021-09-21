حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 21-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج العقرب، بالطموح، إذ لديهم طموحات كبيرة، وميزة تنافسية، تدفهم للسعي لتحقيق هذه الطموحات.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تنافر القمر والمريخ بمنزلي الصحة، يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، وإذا تعطلت أمور أو تحركت ببطء، فاصبر ولا تتذمر.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

رغم الضغوط.. فينوس ببرجك تساعدك أن تكسب الإعجاب، فقط لا تتحدث عن أخبارك.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة كيتي بيري ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر.