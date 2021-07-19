تحذير للأمهات من سوء التغذية: دراسات رسمية تكشف أضرارها على الأطفال

بدأت الحكومة دراسة كافة الأوجه اللازمة لتطوير منظومة «وجبات المدارس» أو ما يُعرف بـ«منظومة التغذية المدرسية»، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد، وأرجعت مصادر حكومية الجهود المبذولة لتطوير «الوجبات المدارسية»، إلى رصد دراسات وجود مشكلات صحية واقتصادية كثيرة لدى أطفال بعض الأسر الفقيرة حال «انعدام الأمن الغذائي» لديهم، بأن يكون هناك «مشقة» في الحصول على الوجبات ذات العناصر الغذائية اللازمة للأطفال في السن الصغيرة، أو وجبات كافية لأجسادهم، مما يُسبب «سوء التغذية» ومشكلات صحية خطيرة للأطفال.

أهمية وجبات المدارس.. تنمي قدرة الطفل الذهنية والبدنية

وتوضح المصادر، أن «وجبات المدارس» التي توفر للأطفال الفقراء وذوي الأسر من محدودي الدخل من شأنها أن توفر العناصر الغذائية اللازمة للجسم لتنمية قدراتهما لذهنية والبدنية، وتزويد الطلاب بالسعرات الحرارية التي تعوضهم عما يفعلونه من جهد، كما أنه من المتوقع أن يكون لها نتائج إيجابية في المجتمعات الفقيرة من حيث انتظام أبناؤهم في العملية التعليمية.

مشاكل «سوء التغذية» لدى الأطفال وطلاب المدارس

وبحسب المصادر، أشارت إحدى الدراسات إلى أن إصابة الأطفال بأمراض سوء التغذية من شأنه أن يُقلل معدلات الإدراك لديهم والاستيعاب بنسبة تُقارب الـ30% مقارنة بأقرانهم ممن يحصلون على «الغذاء الصحي».

ولفتت المصادر إلى أن الدراسات العلمية والطبية تشير إلى أن الأطفال ممن يعانون من «سوء التغذية»، يكونون أكثر عرضة لمشاكل «اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة»، والعدوان، والقلق، وعادة يكونوا الأطفال الأشد فقرا.

وتشير المصادر إلى أن الأطفال ممن يعانون من مشاكل غذائية عادة ما ينعكس عليهم هذا الأمر بمشكلات نفسية، وسلوكية، وانفعالية.

توجيهات رئاسية

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تطوير «منظومة التغذية المدرسية» مع عدد من الوزراء والمسئولين، بناءً على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تطور الحكومة تلك المنظومة لتتيح وجبات «تتمتع بقيمة غذائية مرتفعة».

ووجه «مدبولي»، بعمل الوزارات على إعداد تصور لمكونات «وجبة التغذية المدرسية»، والأسس والقواعد والمعايير التي سيتم استهداف الطلاب المستحقين لها، بناءًا على المسح الشامل الذي أجرته وزارة الصحة للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المدارس في وقت سابق.