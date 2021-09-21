بث مباشر.. انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

تقدم «الوطن»، بث مباشر للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تُعقد في الوقت الحالي، إذ القى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كلمته أمام الأمم المتحدة، وذكر فيها أن العالم يعاني من أزمة مناخ عابرة للحدود، تهدد البشرية، وأن بلاده ستضاعف جهودها المالية الدولية لمكافحة التغير المناخي.

الولايات المتحدة الأمريكية خسرت كثيرا في مواجهة كورونا

وأضاف «بايدن»، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ان الولايات المتحدة ستضاعف جهودها المالية الدولية في إطار مكافحة التغير المناخي، كما تطرف للجهود المبذولة في سبيل القضاء على فيروس كورونا المستجد، إذ ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت كثيرا في مواجهة كورونا.

إدارته ملتزمة بتوجيه العالم نحو مستقبل أكثر سلما

وتابع: «علينا التوصل لآلية جديدة لمواجهة التهديدات الصحية والأوبئة، والولايات المتحددة ستعلن الأربعاء التزامات إضافية في إطار مكافحة وباء كورونا»، مشددًا على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة، وأن إدارته ملتزمة بتوجيه العالم نحو مستقبل أكثر سلما.

أنهينا 20 عاما من الإرهاب في أفغانستان

وفيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، قال بايدن في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أنهينا 20 عاما من الإرهاب في أفغانستان، وسنعمل مع شركائنا وحلفائنا لمواجهة التحديات الجماعية، واستخدام القوة يجب أن يكون الخيار الأخير وليس الأول لحل مشاكل العالم، وبلادي لا تسعى إلى حرب باردة جديدة».