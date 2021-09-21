عماد الدين حسين: «طنطاوي» حقق انتصارات هائلة في معركة المزرعة الصينية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير صحيفة الشروق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث اليوم، عن أهم محطة في حياة محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وهي مرحلة ما بعد 25 يناير، موضحًا أن هناك محطة أخرى مهمة في حياة المشير، وهي محطة حرب أكتوبر، حيث كان برتبة مقدم، ويقود فصيلة قادت معركة المزرعة الصينية، وحققت فيها انتصارات هائلة على القوات المعادية، التي كان يقودها آرئيل شارون، الذي أصبح رئيسًا لوزراء إسرائيل فيما بعد.

الحفاظ على أمن مصر واستقرارها

وأضاف «حسين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الثلاثاء، أن «طنطاوي» خاض المعركة السياسية الأهم، وهي الحفاظ على مصر واستقرارها في الفترة من 2011 إلى 2012، وهي فترة مهمة لأن مصر شهدت العديد من التطورات، ومصر لم تنقسم في هذه الفترة وهذا يتضح بالمقارنة مع الدول الأخرى التي خاضت نفس السيناريو.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه يُنسب الفضل في استقرار هذه الفترة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يقوده طنطاوي، وكان هادئًا وصبورًا، ووطنيًا مخلصًا، وتميز الحكمة والهدوء والوطنية الخالصة والتي جعلته يعبر بالبلاد بأقل ما يمكن من أضرار.

شهادة الرئيس ترد على مزوري التاريخ

وأشار إلى أنه الرئيس شهد شهادة عيان، أن المشير طنطاوي بريئ من أي دم في الفترة التي تلت 25 يناير، وهذه نقطة مهمة، ترد على الذين يحاولون تزوير التاريخ.

وتوفى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بعد صراع مع طويل مع المرض، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جنازته العسكرية، وأعلن الحداد ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد.