وزير النقل ينعى المشير طنطاوي: مصر فقدت بطلاً مخلصاً شارك في الدفاع عن الوطن

نعى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، باسمه واسم كافة العاملين بوزارة النقل ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنيه صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد «الوزير» أن مصر قد فقدت رمزاً من رموزها الأوفياء وبطلاً مخلصاً شارك في الدفاع عن الوطن في العديد من المعارك، وأفنى حياته في الدفاع عنه، فهو أحد رموز مصر العسكرية، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

كما تقدم وزير النقل بخالص التعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى المؤسسة العسكرية العظيمة، وإلى أسرة الفقيد، وجموع الشعب المصري، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.