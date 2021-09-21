عمرو دياب يطلق «أذواق» لجمهوره في حفل الأردن

يطرح بعد أيام، النجم عمرو دياب، أغنيته الجديدة «أذواق»، عبر المنصات السمعية وقناته الرسمية بموقع يوتيوب، والمنصات الإلكترونية، لتكون رابع أغنية له في هذا الصيف.

الأغنية الجديدة من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

الظهور الأول لأغنية عمرو دياب الجديدة

وعلمت «الوطن»، أن الظهور الأول للأغنية، سيكون في حفل عمرو دياب بالمملكة الأردنية الهاشمية، منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وكان عمرو، طرح خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين 3 اغنيات جديدة صيفية، وهي «أحلى ونص واتقل والدنيا بترقص»، وحققت كل أغنية منهم نجاحا منقطع النظير.

عمرو دياب يشدو أذواق في المملكة الأردنية

كانت آخر الأغنيات، أغنية أحلى ونص، التي كان كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر، ولحنها محمد يحيى، ووزعها أحمد إبراهيم، مكساج أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنا رأي أنت الاحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنت الحلم اللي أنا راسمه بالمسطرة

سيب نفسك حبة حبة طب حته صغيرة

حقك تتقل اوي خد اه في نفسك قلم

بصراحة جمالك أشهر من النار على العلم

أنا رأي أنت الأحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

أنا رأي أنت الأحلى ونص