كارمن سليمان لـ«الوطن»: أغنيتي الجديدة «لمعلوماتك» مع مصطفى جاد

تستعد الفنانة كارمن سليمان لطرح أغنية جديدة ضمن خطتها الغنائية، خلال الفترة المقبلة، بعد طرحها أغنيتها الأخيرة لعبتي من كلمات نور عبد الله، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع عمرو خضرة، وحققت الأغنية 700 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات«يوتيوب».

طرح أغنية كارمن سليمان الجديدة «لمعلوماتك»

وقالت المطربة كارمن سليمان في تصريح خاص لـ«الوطن» أنها تستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم «لمعلوماتك» من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفي جاد، وتوزيع جلال حمداوي، ومن المقرر ان تشهد الفترة المقبلة طرح الأغنية .

ويذكر أن الفنانة شاركت خلال الفترة الأخيرة في مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» للفنان يحيي الفخراني بمشاركة مجموعة من الفنانين هم إياد نصار، شريف دسوقي، لبني ونس، رضا إدريس، شريهان الشاذلي، ومن إخراج مجدي الهواري.

كارمن سليمان: رفضت المسرحية لأني كنت خائفة من تلك التجربة ومن المسئولية

وقالت كارمن سليمان في تصريح خاص سابق لـ«الوطن» عن سعادتها البالغة للمشاركة في المسرحية وبشأن تفاصيل انضمامها لفريق العمل، ومادار في المفاوضات الأولية، قائلة: «المسرحية اتعرضت عليا أول مرة، لكني رفضتها، لأني كنت خائفة من التجربة دي ومن المسئولية».

وتدور أحداث المسرحية حول حكايات ألف ليلة وليلة، وهي مسرحية غنائية يسيطر عليها التابع الكوميديـا، وتناقش الكثير من المشاكل الاجتماعية مثل الحب والخيانة والصراع علي السلطة، وحققت المسرحية تفاعل كبير من الجمهور أثناء أيام العرض، إذ قدمت مجموعة من الحفلات الفترة الأخيرة منها، أحياء ليلة في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته التاسعة والعشرين، وبدأت بأغنية «عارف حبيبي، لينا رقصى، وربنا يخليك ياقلبي»، بالإضافة إلي مجموعة من الأغاني لوردة ونجاة الصغير، وشهدت الحفلة تفاعل كبير من الجمهور .