قصة بدأت بخوف.. كواليس انضمام كارمن سليمان لـ«ياما في الجراب يا حاوي»

يواصل أبطال مسرحية «ياما فى الجراب يا حاوى»، عرضها على مسرح الماركييه بمنطقة التجمع الخامس، بعدما انتهوا مؤخرا من عرضها على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، لمدة 6 أيام متتالية .

كارمن سليمان تكشف كواليس مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى

عبرت الفنانة كارمن سليمان، إحدى أبطال «ياما فى الجراب ياحاوى»، سعادتها البالغة بمشاركتها فى المسرحية، لكنها كشفت مفاجأة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بشأن تفاصيل انضمامها لفريق العمل، وما دار في المفاوضات الأولية، قائلة: «المسرحية اتعرضت عليا أول مرة، لكنى رفضتها، لأنى كنت خايفة من التجربة دى ومن المسئولية».

وتابعت كارمن، أسباب رفضها المشاركة في المسرحية في البداية: «كمان لأنى كنت فى التوقيت اللى اتعرضت عليا فيه عندى أعمال تانية، كنت مرتبطة بيها، فمكنش فيه وقت خالص أني أكون بشارك فى مسرح، وأكون مرتبطة طول الوقت بمواعيده».

وأضافت: «لكن لما تم عرضها عليا مرة تانية، ماترددش لحظة أني أشارك فى العمل المهم ده، وأنى أنول شرف أني أكون واقفة جنب دكتور يحيي الفخرانى، على خشبة مسرح واحدة، خاصة أنها التجربة الأولى ليا فأكيد هستفيد كتير جدا»، مؤكدة أنه على الرغم من أن العمل يعد أولى تجاربها المسرحية، إلا أنها اعتبرت أن الموضوع تحدى بالنسبة لها.

مسرحية ياما فى الجراب يا حاوى

يذكر أن مسرحية «ياما فى الجراب يا حاوى»، من بطولة يحيي الفخرانى واياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي ولبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، وهى من إخراج مجدى الهوارى.

عرض ياما فى الجراب يا حاوى

عرضت «ياما فى الجراب يا حاوى» تم عرضها على خشبة مسرح الاسكندرية لمدة 6 أيام متتالية، وبعد ذلك تم عرضها على خشبة مسرح الماركييه بالتجمع الخاس، وسيتم عرضها لعدة أيام أخرى.