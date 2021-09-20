عماد نبيل: تطوير شبكة الطرق أدى إلى انخفاض الحوادث بنسبة 44%

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري المشروع القومي للطرق، إن تطوير الدولة لشبكة الطرق، نتج عنه انخفاض في وقوع حوادث الطرق بنسبة 44%، مقارنة بعدد الحوادث التي كانت تقع قبل عمليات التطوير، كاشفًا أن عدد القتلي والجرحى الناتجين عن حوداث الطرق انخفض بنسبة 50%.

عماد نبيل: تطوير شبكة الطرق حافظ على أرواح 50% من المصريين

وأوضح «نبيل»، خلال استضافته مساء اليوم الاثنين، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن تطوير شبكة الطرق أدت إلى المحافظة على أرواح نحو 50% من المصريين، وإنقاذهم من خطر الموت بعدما كانوا معرضون له بسبب حوادث طرق، نتيجة لسوء حالة الطرق التي كانت تستخدم في مصر قبل ذلك.

وأشار استشاري المشروع القومي للطرق، إلى أن كل هذه الأرقام والإحصائيات ليست كلام مرسل منه، بل أرقام ونسب مذكورة بتقارير مركز التعبئة والإحصاء، مؤكدًا أن تلك الأرقام والنسب متواجدة ومتاحة لكل من يحب أن يطلع عليها.

تطوير شبكة الطرق أدى إلى توفير الوقت بنسبة 25%

ولفت إلى أن تطوير شبكة الطرق نتج عنه أيضًا توفير بالوقت بنسبة 25%، بالإضافة إلى تخفيض التلوث بنسبة 30%، والذي كان ينتج عن استخدام شبكة الطرق السيئة قبل ذلك، موضًحا أن الدولة لا تستهدف من تطوير وتحسين شبكة طرقها في أن يكون الهدف من الطريف فقط، أن يوصل المواطنين إلى واجهتهم، بل أن تصبح تلك الطرق إلى جانب هذا عامل رئيسي في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، لكي تساعد تلك الطرق في تحقيق أهداف الدولة التنموية على مستوى كافة المجالات سواء الزراعية أو الصناعية أو التجارية وغيرها.

استشاري طرق: مصر تستهدف إعادة ربطها مرة أخرى بإقليمها المحيط

ونوه بأن الدولة تستهدف أيضًا إعادة ربط مصر مرة أخرى بإقليمها المحيط، سواء كان الدول العربية من الشرق إلى الغرب، أو الدول الأفريقية من الشمال إلى الجنوب، موضحًا أن المشروع القومي للطرق انبثق من كل هذه الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها.