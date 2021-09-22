«الصحة» توجه رسالة للطلاب الأكبر من 18 عاما بشأن لقاح كورونا

دعت وزارة الصحة والسكان الطلاب الأكثر من 18 عاما، بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر وفقا لوزارة الصحة والسكان..

- الدخول على رابط تقديم لقاح كورونا مصر من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة من التطعيم.

- إدخال البيانات المطلوبة من الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول وجواز السفر وإدخال صورة شخصية.

- ترسل الوزارة رسالة لتحقق مكون من أربعة حروف.

- استكمال باقي البيانات وهي تحميل الصورة الشخصية والتاريخ المرضي إن وجد واختيار مكان الراغب في التطعيم به.

- ترسل الوزارة رسالة تفيد بتحديد مكان وموعد التطعيم.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وطالبت الوزارة من المواطنين في حال أخذ اللقاح، لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس، مشيرة إلى اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل إنه يخفف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن الوزارة رفعت أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.