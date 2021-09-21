وزيرة الصحة: تشغيل التأمين الشامل تجريبيا بأسوان والسويس بنهاية 2021

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل، في محافظتي السويس وأسوان بنهاية 2021، وبالتالي تكتمل منظومة التأمين الشامل في 6 محافظات بالمرحلة الأولى، يتبعها البدء في المرحلة الثانية.

وأضافت «زايد»، خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ عدد السكان في محافظة السويس في حدود 750 ألف نسمة، ومن سجل 400 ألف، وجارٍ العمل على 6 مستشفيات، منها مستشفيات إنشاء جديد مثل طوارئ السويس والمجمع الكبير، و29 وحدة صحية، وجرى الانتهاء من 18 منها، وجارٍ استكمال الـ29 لدخولهم الخدمة بنهاية العام بطاقة سريرية تتجاوز 750 سريرا.

ولفتت إلى أنّ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بالمجمع الطبي في السويس بنهاية العام، بطاقة استيعابية 450 سريرا و105 أسرة رعاية مركزة و12 غرفة عمليات لإجراء كل أنواع العمليات، كما أنّ المجمع يشمل أعلى مستشفى في العيون بمصر وأعلى مركز للجهاز الهضمي، إضافة لمركز جراحات القلب والصدر.

وأوضحت أنّ عدد سكان محافظة أسوان مليون ونصف المليون نسمة، وعدد من سجلوا فيها أكثر من مليون مواطن، ويبلغ عدد المستشفيات بها 11 وعدد الوحدات الصحية 112 وحدة، جرى الانتهاء وتشغيل 77 وحدة.