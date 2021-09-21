وفاء عامر تنفذ وصية زوج شقيقتها: «طلب يدفن معاها»

كشفت الفنانة وفاء عامر عن وصية محمد كامل زوج شقيقتها هالة عامر، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونشرت وفاء عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمع شقيقتها الراحلة وزوجها، معلقة عليها: «كانوا طيبين أوي وحنينين أوي الاتنين.. دول أختي وزوجها اللي أوصى يدفن معاها بعد عشرين سنة.. هو شهيد كورونا وهي شهيدة وكانت حامل في طفلين».

وفاء عامر تواصل تصوير «براءة ريا وسكينة»

يذكر أنّ الفنانة وفاء عامر تواصل تصوير مشاهدها في فيلم «براءة ريا وسكينة»، والذي توقف تصويره لأكثر من مرة، بسبب جائحة فيروس كورونا، والأزمة الصحية التي لاحقت الفنانة حورية فرغلي وسفرها في رحلة علاجية بالخارج.

وتقدم أحداث الفيلم وجهة نظر مغايرة عن قصة السفاحتين ريا وسكينة، إذ تبرئهما الأحداث من الجرائم التي ارتكبتاها، معتمدًا على عدد من الوثائق التاريخية، وذلك وفقا لمؤلف الفيلم السيناريست أحمد عاشور، وتجسد الفنانة وفاء عامر دور «ريا»، أما حورية فتجسد دور «سكينة»، وتحاولان طوال الفيلم إثبات براءتهما من حوادث القتل التي نسبت إليهما.

وفاء عامر وغادة عبد الرازق في «لحم غزال»

وشاركت الفنانة وفاء عامر، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل لحم غزال، مع الفنانة غادة عبد الرازق، حيث جرى تصوير العمل كاملًا في لبنان.

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، ويجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، وطلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له المنوم في العصير للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها اختفى لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت.