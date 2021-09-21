«القباج» عقب افتتاح معرض ديارنا بأكتوبر: تسهيل كافة العقبات التي تواجه الليبيين

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض «ديارنا» للحرف اليدوية، بأحد المولات، بمدينة السادس من أكتوبر، إذ تستمر فعالياته حتى الأول من أكتوبر المقبل، تحت رعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس، ووفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، وبمشاركة وفاء أبو بكر وزيرة الشئون الاجتماعية اللبيبة.

ويحتوي المعرض على العديد من المنتجات الحرف اليدوية والتراثية لأصحاب المشروعات والأسر المنتجة، والتي تضم المفروشات والمنسوجات والإكسسوارات المختلفة.

«القباج»: مشاركة ليبيا الشقيقة خطوة مهمة لعودة العلاقات ثنائية في كافة المجالات

وقالت «القباج» إن الفترة المقبلة ستشهد إقامة العديد من المعارض في مختلف المحافظات، موضحة أن مشاركة دولة ليبيا الشقيقة يعد خطوة مهمة لعودة العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وخاصة مجال الشئون الاجتماعية، مشيرة إلى أنه سيكون بداية التعاون في مختلف التخصصات على المجال الاجتماعي، «الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ بروتكولات المختلفة التي تم توقيعها بين الوازرتين».

التضامن: معرض ديارنا يستهدف تقديم عددًا من الرسائل التسويقية

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء افتتاح معرض ديارنا، أنه يستهدف تقديم عدد من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في مجال المفروشات والإكسسوارات وتحفيز التبادل التجاري بين المحافظات، خاصة أن العارضين يمثلوا فئة كبيرة من التعاونيات الانتاجية في مجال صناعة المفروشات والأقمشة والملابس.

«القباج» تداعب طفل من متلازمة داون عقب افتتاح معرض «ديارنا»

وداعبت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي طفلا من متلازمة داون عقب افتتاح معرض ديارنا بمدينة 6 أكتوبر، واصفة أنه مصدر إلهام للجميع ويشجعنا على التحدي وعدم الاستسلام لعقبات الحياة واصفة أنه «عريس معرض ديارنا».

تفاصيل جولة الوزيرة بين أجنحة معرض ديارنا

وعقب الافتتاح تجولت «القباج» بين أجنحة المعرض وتناقشت مع أصحاب المنتجات عن كل ما يعرضوه في الجناح، وكانت البداية مع جناح جولة ليبيا الشقيقة والتي نالت على إعجاب الوزيرة بالمنتجات التي يقدموها، وتحدثت معهم عن طرق تصنيع المنتجات المعروضة.

وشملت منتجات الليبية عدد من الحلويات المصنعة يدويا، وقطع السجاد المزخرفة، وبعض الإكسسوارات التي تعبر عن التراث الليبي، مؤكدة ضرورة تسهيل كافة العقبات التي تواجه الاشقاء الليبين أثناء فترة معرض «ديارنا».

وعبرت «القباج» أثناء تفقدها للمنتجات التراثية المصرية عن مدى جودة العمل المبذول في صناعة تلك المنتجات، مشيرة إلى أن الأسعار اقتصادية وفقا لحالة الوضع الاجتماعي وتناسب كافة الأسر، والمقبلين على الزواج.