قدم العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، خالص التعازي للشعب المصري والقوات المسلحة المصرية، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض، واصفًا إياه بأنه كان مُعلما حقيقيا على كافة الأصعدة، وكان على دراية بكل التخصصات ويعلم مدى تعقيدها في كل التخصصات.

راغب: أفتخر بأني تتلمذت على يد الراحل محمد حسين طنطاوي

وأشاد «راغب»، خلال مداخلة هاتفية على «Extra news»، بنعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشير محمد حسين طنطاوي، والكلمات الصادقة الذي قالها في حقه، وتقدمه لجنازته العسكرية، موضحًا أنه يفتخر أنه كان من ضمن من تعلم، وتتلمذ على يده، فقد تعلم علي يده القيم العظيمة، إذ كان الراحل أب حقيقي وقائد وموسوعة إنسانية حقيقية، «ليا شرف كبير إني تتلمذت على يده وتحت قيادته».

الراحل نجح في تأمين الدولة إبان الأحداث التي تلت 2011

وأشار رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الراحل محمد حسين طنطاوي، نجح في تأمين الدولة إبان الأحداث التي تلت يناير 2011، ولم تحدث أي تجاوزات ضد أي مواطن ودافع الجيش عن المنشآت الحيوية وهو بريء من أي دم، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الراحل كان صبورًا لدرجة كبيرة خلال قيادته الفترة الصعبة التي حدثت أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وتابع: «كان في ناس بتيجي ميدان التحرير ويهاجموا المدرعات، وبدون أي إعلان كانت الوحدات بتتشال وبتتغير ويجي ناس غيرهم ميعرفوش حاجة عن اللي حصل خالص عشان يقابلوا الناس بكل بشاشة وترحاب ويقفوا مع الناس، والأعداء معرفوش يستفزوا الجيش عشان يحصل عليه الحظر الدولي اللي كان ممكن يضيع مصر».