الصحة: ليس هناك دليل علمي على أن إصابات كورونا الآن من متحور دلتا

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، بوزارة الصحة والسكان، حقيقة ما ردده بعض أطباء الصدر عن أن أغلب الإصابات في مصر من فيروس كورونا هي من سلالات «دلتا»، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس له أي دليل علمي، فالدليل العلمي موجود داخل وزارة الصحة والسكان، وداخل المعامل المركزية.

كيف يمكن وقف أو كسر دورة حياة فيروس كورونا

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن نوع الفيروس أو التحور الموجود المتسبب أنه وراء ارتفاع الإصابات لم يُثبت أنه «دلتا» حتى الآن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التحور يحدث داخل جسم الانسان، ومن الممكن منع التحور من الأساس عن طريق اتباع الإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح.

حسام حسني يشدد على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لكورونا

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، بوزارة الصحة والسكان: «لو أخذنا الإجراءات الاحترازية مش هيبقى فيه تحورات أخرى»، مشددًا على ضرورة تقوية مناعة الإنسان عن طريق تناول اللقاح، «حتى الفيروس لو دخل مش هيعيش كتير ومش هيحصل تحور، لازم نكسر دورة حياة الفيروس من خلال الإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاحات».

هناك زيادة في الإصابات.. «لازم نحط عينا في وسط راسنا»

وأوضح الدكتور حسام حسني، أن هناك زيادة بالفعل في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كما أن زيادة الإصابات تعني وتُساوي عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، «لازم نحط عينا وسط راسنا ونعمل كل الإجراءات الاحترازية».