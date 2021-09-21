السيسي يطالب بتخفيف أعباء الديون على الدول النامية وخاصة الإفريقية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الظروف الراهنة عكست أهمية مراعاة توسيع نطاق الدعم الدولي للعالم النامي، ليشمل مجموعة الدول متوسطة الدخل، فالثقل السكاني لهذه المجموعة من الدول، يمنحها أهمية محورية، كونها تضم غالبية سكان العالم.

السيسي: يجب توظيف الموارد لخدمة احتياجات العالم النامي

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لذا فإن هذه الدول تُعد مركزا أساسيا لاستهلاك السلع والخدمات على المستوى الدولي، ومحركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، وعلى ضوء التحرك الدولي لإصدار ما قيمته نحو 650 مليار دولار، من حقوق السحب الخاصة في إطار صندوق النقد الدولي، ترى مصر أهمية بالغة في استطلاع السبل الملائمة لتوظيف هذه الموارد لخدمة احتياجات العالم النامي، بما يشمل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

تخفيف أعباء الديون

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه من هذا الإطار، تدعو مصر إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وخاصة الإفريقية، والدول متوسطة الدخل، وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية، من خلال إمدادها بأدوات للتمويل الميسر، وتشجيع الاستثمارات، وضمان استمرار تدفقها إلى هذه الدول، لما تمثله هذه الإجراءات من عامل حيوي في دعم الجهود الوطنية للتنمية.