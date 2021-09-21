السيسي يشيد بالدور البناء للسكرتير العام للأمم المتحدة

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبد الله الشاهد، رئيس الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على رئاسته هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة، راجيًا له النجاح والتوفيق في أعمالها.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يطيب له، أن يشيد بالدور البناء الذي يقوم به السكرتير العام للأمم المتحدة، عبر سعيه الدؤوب لتنفيذ مبادئ ميثاقها، الذي ظل دستورًا للعلاقات الدولية، ومرجعًا لها لما تجاوز 75 عامًا، ويبقى آملًا في تكريس نظام عالمي قائم على القانون والعمل على إرساء السلام.