السيسي: الوصول بالخدمات الأساسية لربوع البلاد يعزز المشاركة السياسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه وفقا للأجندات الدولية والإقليمية، فإن اقتناعنا راسخ، بأن التنمية تضم إطار شامل لمجموعة واسعة من الحقوق اللازمة للنهوض بالفرد، وتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات، ومن هذا المنطلق، طبقت مصر سياسات الإصلاح الاقتصادي، التي مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة لصالح الفئات الأولى بالرعاية.

السيسي: نجحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن مصر نجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، كما قلصت التفاوت التنموي بين الريف والحضر، وذلك انطلاقا من إيمانا بأن وصول الدولة المصرية بالخدمات الأساسية إلى كل ربوع البلد، من شأنه أن يعزز المشاركة السياسية والمجتمعة، كونه يخلق مناخا صحيًا يزدهر في إطاره الفكر الحر، وتنشط فيه حركة الإبداع وتدفع بعجلة التقدم إلى الأمام.