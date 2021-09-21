السيسي: لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل لقضية فلسطين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أكدت مرارًا، أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط، دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت القضية المركزية للأمة العربية، وذلك عبر التفاوض، استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها «القدس الشرقية».

السيسي: مصر تؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه من هذا المنطلق، تؤكد مصر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه فى 20 مايو 2021، كما تدعو مصر المجتمع الدولي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية إليه.

الرئيس يحث الأطراف المانحة على دعم وكالة «الأونروا»

كما دعى رئيس الجمهورية، لحث الأطراف المانحة على دعم وكالة «الأونروا»، تمهيدا للقيام بعملية إعادة الإعمار فى قطاع «غزة»، أخذا فى الاعتبار ما أعلنته مصر من تخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار.