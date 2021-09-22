تراجع أشهر 5 عملات رقمية بسبب «إيفرجراند».. والسوق تخسر 119 مليار دولار

ألقت أزمة شركة التطوير العقاري «إيفرجراند الصينية»، بظلالها على الأسواق العالمية سواء الأسهم أو العملات، لتمتد آثار الأزمة إلى سوق العملات المشفرة الذي خسرت نحو 119 مليار دولار في آخر 24 ساعة، بسبب تداعيات أزمة الشركة الصينية.

العملات الرقمية تتراجع

تعرضت العملات الرقمية إلى تراجعات ملحوظة في آخر سبعة أيام، بسبب أزمة شركة التطوير العقاري «إيفرجراند الصينية»، وترصد «الوطن» في هذا التقرير أشهر 5 عملات رقمية تعرضت لخسائر بسبب أزمة الشركة الصينية:

الريبل

تصدرت عملة الريبل العملات الخمسة التي تعرضت لخسائر بنحو 20% لتتراجع عند مستوى 0.866 دولار.

الإيثريوم

بينما هبطت أسعار الإيثريوم بنسبة 18.11% لتهبط عند 2.769 ألف دولار وهو أدنى مستوياتها منذ 6 أغسطس 2021.

كاردانو

وهبطت عملة كاردانو بنسبة 17%، لتتراجع عند مستوى 1.99 دولار .

بينانس بيتكوين

تراجعت عملة بينانس بيتكوين بنسبة 16.3%، إلى مستوى 1.99 دولار .

البيتكوين

انخفض سعر عملة البيتكوين أشهر عملة رقمية في العالم، بنسبة 12.64% إلى أقل من 40 ألف دولار، وهو أدنى مستوى منذ 5 أغسطس الماضي.

أزمة الشركة الصينية

اهتزت أسواق المال العالمية، وتأثرت معنويات المستثمرين بسبب الآثار المحتملة من أزمة إيفرجراند، والتي تحاول جمع الأموال لدفع مجموعة من المقرضين والموردين والمستثمرين، إذ يكون الموعد النهائي لدفع مبلغ 83.5 مليون دولار تتعلق بسندات مارس 2022 مستحقا يوم الخميس المقبل، لديها دفعة أخرى بقيمة 47.5 مليون دولار مستحقة في 29 سبتمبر لسندات مارس 2024.