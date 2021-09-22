إشادات بدور شريف منير في مسلسل «إجازة مفتوحة»: أب رائع وطريقته مفيدة

نال الفنان شريف منير إشادات عديدة من جمهوره بعد عرض أولى حلقات مسلسل «إجازة مفتوحة» والذي وصفه الجمهور بالمسلسل العائلي.

وقال أحد المتابعين مشيدا بالمسلسل: «ما شاء الله بجد المسلسل تحفة وحضرتك أب رائع، صورة رائعة للأب المحترم المتعاون بجد برافو»، وقال آخر «المسلسل حلو أوي والغريبة إني بمر بنفس ظروف شريف وندي، عشان كده حابب المسلسل ومهون عليا اللي أنا فيه».

وعلق آخر قائلا «مسلسل تحفة وحضرتك دمك سكر، وطريقتك وأسلوبك لمعالجة الأمور لطيفة ومفيدة»، وقال آخر «مسلسل خفيف ولطيف وعائلي برافو لفريق العمل».

وأضاف آخر «بساطة وخفة دم وحضور وذكاء فني ونقلات في التعبيرات من مشهد عادي لمشهد غير عادي أستاذ شريف».

مسلسل «إجازة مفتوحة»

مسلسل «إجازة مفتوحة»، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، مراد مكرم، سامي مغاوري، دنيا ماهر، ملك قورة، بالإضافة إلى عدد من الممثلين الشباب، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد حماقي، إنتاج «سينرجي» ومها سليم، وينتمى المسلسل لنوعية المسلسلات الطويلة الـ40 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي حول العلاقات الأسرية داخل العائلة الكبيرة والأزمات التي تواجه الآباء في التعامل مع الأبناء.

ويلعب شريف منير دور أب متزوج من لقاء الخميسي، ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته، وتظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدوري شقيقتيه، ويجسد كريم أبوزيد دور شقيق زوجته.

موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة

يعرض المسلسل الساعة 8 مساء على قناة on، ويعاد 2 صباحًا و1 مساء، كما يعرض على منصة WATCH IT أيضًا، وذلك بعدما طرحت القناة البرومو الرسمي وكذلك البوسترات الدعائية خلال الأيام الماضية.