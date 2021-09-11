اليوم عرض «أجازة مفتوحة» على قناة ON.. والمخرج: إن شاء الله يعجبكم

ينطلق، اليوم، عرض أولى حلقات مسلسل «أجازة مفتوحة»، مساء اليوم على شاشة قناة ON، والذي يضم عددا من النجوم أبرزهم شريف منير، لقاء الخميسي، تأليف محمد محمود أبوزيد، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

مسلسل «أجازة مفتوحة» يعرض اليوم على قناة ON: دراما اجتماعية كوميدية

ويقوم المخرج محمد عبدالرحمن حماقي، بتصوير بقية حلقات مسلسل «أجازة مفتوحة» الذي تدور أحداثه في إطار 40 حلقة، بالتزامن مع عمليات المونتاج والمكساج المتعلقة بالحلقات التي جرى تصويرها، الأمر الذي دفعه لتأجيل عدد من الأعمال الفنية حاليًا لحين الانتهاء من تسليم بقية حلقات المسلسل.

وأشار المخرج محمد عبدالرحمن حماقي، في تصريحات لـ«الوطن» إلى انتهائه من تصوير عدد كبير من المشاهد المتعلقة بمسلسل أجازة مفتوحة «يتبقى عدد من المشاهد لا بأس به، فضلًا عن المونتاج وغيره فيما يخص تقفيل الحلقات، الحمدلله بنشتغل بكثافة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا وينال العمل استحسان الجمهور ويعجبكم».

مواعيد عرض مسلسل «أجازة مفتوحة» على قناة ON

ويعرض مسلسل «أجازة مفتوحة» على قناة ON في الساعة 8 مساء اليوم السبت، على أن تكون الإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1 ظهرًا.

مسلسل «أجازة مفتوحة» بطولة شريف منير ولقاء الخميسي

مسلسل «أجازة مفتوحة» تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، سامي مغاوري، مراد مكرم، دنيا ماهر، ملك قورة، ألفت عمر، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، سيناريو وحوار محمد محمود أبوزيد، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.