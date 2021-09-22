مطعم أمريكي يرفض استقبال رئيس البرازيل بسبب اللقاح.. «تناول طعامه في الشارع»

تعرض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، لموقف محرج بعدما اضطر هو ومرافقوه لتناول الطعام في الشارع بعدما رفض مطعم أمريكي تناول الطعام بداخله لعدم حصول الرئيس البرازيلي على لقاح فيروس كورونا.

وبحسب «سبوتنيك» فإن الرئيس البرازيلي وصل إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وحاصره الجوع واضطر إلى التوجه لأحد المطاعم القريبة مع بعض مرافقيه، إلا أن إدارة المطعم رفضت دخوله لعدم حصوله على اللقاح، واضطر لتناول الطعام مع مرافقيه في الشارع.

الأمين العام للأمم المتحدة دعا قادة العالم لتلقي لقاح كورونا قبل الوصول إلى نيويورك

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد حث قادة العالم المشاركين في فعاليات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة على تلقي اللقاح قبل الوصول لنيويورك في الوقت الذي يُسمح فيه بالتجول في مبنى الأمم المتحدة لغير الحاصلين على اللقاح.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، قد أعلن نهاية العام الماضي، إنه لن يأخذ لقاحا ضد فيروس كورونا، معبرًا عن تشككه في برامج التطعيم ضد الفيروس، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

كما عبر الرئيس البرازيلي عن تشككه بشأن فاعلية استخدام الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، معتبرًا أنه لا توجد أدلة قاطعة على فاعلية الكمامات في منع انتقال الفيروس.

وتعاقدت البرازيل على شراء كميات من لقاح فيروس كورونا، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، اتهامات تتعلق بغض الطرف عن وجود فساد محتمل في صفقة لشراء لقاحات مضادة لكورونا.