هاني سلامة يكشف تفاصيل من حياته: دخلت الفن عن طريق ترابيزة بلياردو

حل الفنان هاني سلامة ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC»، في لقاء، تحدث خلاله عن حياته الشخصية وزوجته وبناته، وبداياته الفنية، ولقائه الأول بالمخرج الراحل يوسف شاهين.

كان «ألثغ» في حرف «الراء».. ودخل الفن عبر ترابيزة بلياردو

أبرز المعلومات التي كشفها الفنان هاني سلامة خلال الحوار نرصدها لكم كما يلي:

1- كان «شقيًا» جدًا منذ صغره، ولكن الآن أصبحت شخصيته مختلفة.

2- كان لديه مشكلة في مادة اللغة العربية منذ طفولته.

3- تعلم في مدارس منطقة مصر الجديدة و«ألثغ» في حرف الراء.

4- دخوله لعالم الفن كان صدفة حيث كان يلعب بلياردو في منطقة أرض الجولف وعرض عليه أحد الأشخاص أن يشارك في تمثيل إعلانات وأرسله لوكالة الأهرام وعرضت عليه موظفة في الوكالة أن يمثل وأرسلته لمكتب المخرج يوسف شاهين وقابل وقتها رضوان الكاشف ليشارك في فيلم عرق البلح ولم يتمكن من المشاركة في الفيلم.

5- سافر بعدها للكويت وحصل على الثانوية العامة من هناك ورجع للالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة «مودرن أكاديمي» ودرس فيها علوم الكومبيوتر.

6- متصوف وينتمي لإحدى الطرق الصوفية ويرفض الحديث في تفاصيل الطريقة الصوفية التي ينتمي لها.

7- أصعب عمل قدمه من الناحية التمثيلية هو فيلم «انت عمري».

8- بناته لم يشاهدن أي أفلام أو مسلسلات له بناء على رغبتهن وشاهدن فقط مسلسل «بين السما والأرض» الذي عُرض الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

8- لديه ابنتان، مريم 14 سنة، ومليكة 10 سنوات.

9- زوجته بريهان كانت زميلته وصديقته في الجامعة وخطبها بعد اقتراح من اثنين أصدقائه وذلك بعد انتهاء فترة الدراسة الجامعية، وخطبها لمدة عام ونصف وتزوج وعمره 29 عاما.

10- وصف زوجته بأنها كانت متزنة جدا وراسية «متربية قوي وكويسة عني كتير» ولا تحب الظهور الإعلامي، وأنه الآن يحبها أكثر من بداية زواجهما بسبب عشرتها الطيبة.

11- اضطر إلى إنشاء حسابات على «السوشيال ميديا»، لأنه وجد حسابات مزيفة باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يتضرر البعض منها.