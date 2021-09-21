«حياة كريمة» تنعى المشير طنطاوي: صاحب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء

تقدمت أسرة مبادرة «حياة كريمة»، بخالص التعازي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا.

حياة كريمة: «طنطاوي» له مواقف وطنية لن ينساها التاريخ لحماية مصر من الفوضى

ووصفت «حياة كريمة» المشير محمد حسين طنطاوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، بـ«صاحب المسيرة الوطنية الحافلة بالعطاء، بدءًا من خدمته العسكرية الجليلة، ومساهماته العظيمة كأحد أبطال حرب اكتوبر 73 حرب العزة والكرامة، وانتهاءً بمواقفه الوطنية التي لن ينساها التاريخ لحمايته لبلدنا الحبيب مصر من الفوضى، ليضرب مثلاً يُحتذى به في التضحية من أجل بقاء الوطن واستقراره».

السياسون ونجوم الفن ينعون المشير طنطاوي

وكان عدد كبير من السياسيين والمشاهير ونجوم الفن والإعلام، نعوا المشير محمد حسين طنطاوي عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفي سياق آخر، كانت «حياة كريمة»، قد أوضحت اليوم من خلال صفحتها على موقع «فيس بوك» عن أول يوم في مبادرة محو الأمية الرقمية لكفر شبين بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وأكدت أنه تم بدء التدريب بوجود 92 متدربا معظمهم من مدرسي ابتدائي وإعدادي بمدرسة الحصافة، وبعض من الشباب.

وأضافت «حياة كريمة»، أن التدريب بدأ بالتناول التثقيفي للحياة الرقمية وبوابة مصر الرقمية وعرض مشاريع الدورات المختلفة التي منها التحول الرقمي، وريادة الأعمال، والشمول المالي، والتسويق الإلكتروني، وإدارة الأعمال، والعمل الحر، ومبادئ الحاسب الآلي، والبرمجة، والمهارات الوظيفية والحياتية، ثم عرض كيفية الاستفادة من هذه الدورات على أن يستكمل التدريب في يوم آخر وتحديد مواعيد التدريب، سواء كان «اون لاين» أو في قاعات العرض لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من أهالي المركز.