رئيس «مياه الشرب» يستعرض جهود الدولة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

استعرض اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، جهود الدولة المصرية بالمبـادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خلال مشاركته بالمنتدى العربي الخامس للمياه، الذي يُعقد بدولة الإمارات، تحت شعار «الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة».

خضر: مبادرة حياة كريمة تسعى لبناء الإنسان المصري بناء متكاملاً

وقال خضر، إن فكرة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى لبناء الإنسان المصري بناء متكاملاً، بناء «صحيا- اجتماعيا- ثقافيا»، إيمانا بأن الإنسان المصري هو كنز الوطن، وأيقونة انتصاره ومجده، فمصر القويـة، الحديثة، المدنية، الديمقراطية، هي التي تليـق بالمصريين وتعبـر عـن إرادتهم، وتناسـب تطلعـاتهم وتمثل تضحياتهم.

وأضاف أن هذه عبارات اقتبسها مـن كلمة الـرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي «حيـاة كريمة»، فهي خير تعبير عن المبادرة الرئاسية، التي تعد من أهم وأكبر المشروعات القومية، من حيـث حجم الاستثمارات، وحجم وقوة العمل، وحجم المعدات المستخدمة، وكذا الحجم السكاني المستهدف، التي يجرى تنفيذها حاليا على مستوى الدولة المصرية، ويتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة.

«حياة كريمة» متعددة الأركان مكتملة الملامح

وأوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مبادرة «حياة كريمة» متعددة الأركان مكتملة الملامح، تنبع من مسئولية حضارية، وبعد إنساني قبل أي شيء آخر، ونشأت الفكرة، عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الوطني السابع للشباب، وعلى أثره أنشئت مؤسسة «حياة كريمة»، من شباب متطوع، يقدم نموذجا فريدا يحتذى به، وتهدف المؤسسة إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري، وحفظ كرامته، وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كل مجهودات العمل الخيري والتنموي.

بمثابة رمز للجمهورية الجديدة

وأشار اللواء إيهاب خضر، إلى أن التنمية الشاملة للتجمعات الريفية، تهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وكـذا الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة في المبادرة، كما تعد بمثابة رمز للجمهورية الجديدة، التي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شعب مصر بها، التي سيكون عنوان إطلاقها الحقيقي، هو هذا المشـروع العملاق، وغيره من المشروعات القومية، التي تنفذ اليوم على أرض مصر.

وقال: إن مبادرة «حياة كريمة»، تعد أول مشروع قومي ليس من مكون واحد، بل يشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، بل كل ما يحلم به أي مواطن بسيط في الريف، سيكون محققا من خلال هذا المشروع، الذي نأمل أن يحقق تغييرا ملموسا في حياة كل المستهدفين من المشروع.