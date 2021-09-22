محلب: المشير طنطاوي حمى مصر والوطن العربي من «مؤامرة كبيرة»

قدم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، خالص التعازي للشعب المصري في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال محلب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «أنا بقول إن المشير محمد حسين طنطاوي حمى مصر وبالتالي حمى الوطن العربي من مؤامرة كبيرة جدا جدا».

محلب: تعلمت من طنطاوي الحسم والحزم وعفة اللسان

واعتبر محلب أن المشير طنطاوي كان في قلب كل مصري، مضيفًا: «أنا لما كنت ببص للمشير حسين طنطاوي وجهه كده هو الجيش المصري وأخلاق وطباع وتضحية الجيش المصري وإيمان بالله وتعفف وزهد وحاطط قدام عينه وطنه فقط وحمايته وحكمه، وفي نفس الوقت رحيم عفيف اللسان طيب القلب لمن يعلمه تماما ومنضبط ده المشير حسين طنطاوي».

وتحدث عن دور المشير طنطاوي في صون مقدرات البلاد أبان الفترة التي أعقبت أحداث يناير 2011: «الشعب المصري النهاردة تحس أن كل واحد فقد حاجة كبيرة قوي والموضوع أن حد له فضل على البلد والمشير طنطاوي بحكمته وتضحيته وتحمله فعلا حمى مصر من بحار من الدم، ومؤامرة كشفها للشعب المصري وكان حاسس بيها أن المؤامرة بتحاك ضد مصر وأن المؤامرة لو كانت حيكت ونفذت في مصر كان العالم العربي كله كان تأثر تأثير سلبي».

وتابع: «أنا بقول أن هذا الرجل حمى المنطقة العربية كلها بحكمته، وأنه كان راجل صادق وإن شاء الله في الجنة وفي أعلى عليين بإذن الله».

وأوضح محلب أن المشير طنطاوي كان الحاكم الفعلي في وقت صعب كانت تعاني فيه البلاد من انفلات أخلاقي، لافتًا إلى أنه تعلم من المشير طنطاوي الحزم والحسم مع رقة القلب وعفة اللسان.

وأكد محلب أن أي مصري يجب أن يكون حزينًا على وفاة المشير طنطاوي وكذلك أي عربي يحب وطنه، «المشير طنطاوي في قلب أي مصري بيحب مصر».

وكان المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، قد توفي بالأمس عن عمر ناهز 86 عاما، وأقيمت له جنازة عسكرية شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار رجال الدولة.