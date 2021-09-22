«حماة الوطن»: نعزي الشعب في فاجعة رحيل المشير طنطاوي

نعى حزب «حماة الوطن»، رحيل المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي رحل بعد صراع طويل مع المرض، مقدمًا العزاء لكل الشعب المصري على هذه الفاجعة التي ألمت به.

«حماة الوطن» عن وفاة طنطاوي: فاجعة ألمت بالشعب المصري

وقال عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء: «نعزي الشعب المصري، بما ألم بنا من فاجعة وفاته، ولا يوجد كلام يعبر عن بطولة هذا الرجل الذي له بطولة خالدة في تاريخ العسكرية المصرية في معركة المزرعة الصينية، وحمل بين جنبيه إخلاصًا وحبًا لهذا الوطن».

وتابع المتحدث باسم حزب حماة الوطن: «مسيرته مليئة بكم كبير من الإنجازات العسكرية، حتى وصل إلى قيادة القوات المسلحة، ووصفنا له لا تستطيع أن تحوزه الكلمات سوى أنه أضاف للعسكرية المصرية الكثير».

وتوفى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم عن عمر ناهز الـ86 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

مسيرة عسكرية مشرفة

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، وُلد في 31 أكتوبر عام 1935، لأسرة نوبية، في حي عابدين الشعبي، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، وتدرج في المناصب العسكرية، وشارك في عدد من الحروب، ووصل إلى منصب وزير الدفاع، وتولى حكم البلاد عقب 25 يناير، ويعتبر واحدًا من أكثر العسكريين المصريين خدمة من حيث المدة في صفوف القوات المسلحة.

وعمل «طنطاوي» في الكلية الحربية في فترة الستينيات، وشارك في تدريب وتأهيل الكثير من الضباط، الذين تتلمذوا على يديه، ونهلوا من فيض علمه، وخبرته من العلوم العسكرية، وخاض حوالي «5 حروب نظامية» إبان فترة خدمته في القوات المسلحة.