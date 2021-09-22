إصابة وزير الصحة البرازيلي بكورونا وعزله في نيويورك

أعلنت الحكومة البرازيلية، صباح اليوم، إصابة وزير الصحة مارسيلو كيروجا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد ظهور نتائج الفحوص التي أجريت له.

خضوع وزير الصحة البرازيلي للحجر الصحي في نيويورك

وتأتي إصابة وزير الصحة بـ"كوفيد-19" بعد ساعات من مرافقته الرئيس جايير بولسونارو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء، وبحسب ما ذكره موقع سبوتنيك فإن مكتب الاتصالات الحكومي قد أكد في بيان أنّ الوزير سيظل في نيويورك في الحجر الصحي، وأفاد البيان بأنّ الوزير في حالة صحية جيدة، وأنّ الفحوص التي أجريت لبقية أعضاء الوفد جاءت نتائجها سلبية للفيروس.

الرئيس البرازيلي رفض تلقي اللقاح.. ووزير الصحة لم يتخل عن الكمامة

وكان وزير الصحة البرازيلي قد قال أنّه لم يتخل عن الكمامة طوال الفترة التي قضاها داخل مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بحسب التصريح الذي أدلى به لشبكة (سي.إن.إن برازيل).

ويذكر أنّ الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لم يحصل على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وذلك كونه مشكك فيه، كما تحدى "بولسونارو" قواعد الأمم المتحدة التي طلبت من جميع الحاضرين في التجمع التطعيم، ويتفاخر بعدم حصوله على اللقاح.

إصابة اثنين من الوفد البرازيلي في نيويورك بفيروس كورونا

وكانت الفحوص الطبية التي أجريت للوفد البرازيلي في نيويورك قد أثبتت إصابة دبلوماسي شاب من الفريق الذي سافر مبكرا للتحضير لزيارة بولسونارو، في مطلع الأسبوع وخضع للعزل الصحي، وبذلك يكون وزير الصحة البرازيلي هو ثاني عضو في الوفد البرازيلي في نيويورك تأتي نتائج فحوصه إيجابية للفيروس.

وفي أواخر يونيو الماضي أشارت تقارير إلى أنّ عدد الوفيات في البرازيل يعد أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ يستمر الفيروس في الانتشار مع رفض الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، دعم إجراءات الوقاية من الفيروس مثل التباعد الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في ارتفاع هائل في عدد الإصابات والوفيات.