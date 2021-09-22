عودة حركة قطارات الخط الأول بالمترو لطبيعتها

أعلن مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق، عودة حركة قطارات الخط الأول للمترو (المرج الجديدة - حلوان)، بعد أن تعطلت الحركة لمدة تزيد عن 25 دقيقة، لافتا إلى أنّ الحركة توقفت بسبب عطل مفاجئ بأحد القطارات والشبكة الكهربائية.

مصدر: الخط الأول بحاجة لتطوير عاجل وشامل

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للقضاء على أعطال القطارات المتكررة، موضحا أنّ الخط الأول يحتاج إلى تطوير عاجل وشامل، كما أنّ جميع القطارات تخضع لصيانات عاجلة قبل تشغيلها.

ومن جهته، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ الشركة تعمل دائما على صيانة وتجهيز القطارات قبل بدء ساعات التشغيل، لمنع حدوث الأعطال، لافتا إلى أنّ جميع قطع الغيار متوفرة داخل ورش المترو، والشركة تواصل العمل على الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل في المدارس والجامعات.

وأوضح عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّ الشركة تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، من خلال تعقيم القطارات والمحطات، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، منوها بأنّه سيتم زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات لمنع الزحام.