كل ما تريد معرفته عن حجز شقق «سكن لكل المصريين 2».. غدا آخر فرصة

ساعات قليلة ويتم غلق باب التقديم على حجز شقق المرحلة الثانية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بفائدة 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما كحد أقصى، حيث سينتهي الحجز غدا الخميس الموافق 23 من سبتمبر الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، كل ماتريد معرفته عن شقق سكن لكل المصريين من مقدم الحجز وخطوات الحجز، وفقًا لوزارة الإسكان، على النحو التالي:

مقدم حجز شقق سكن لكل المصريين 2

تبلغ قيمة مقدم حجز الشقق للمواطنين من محدودي الدخل 10٪ من قيمة الوحدة السكنية، بينما يبلغ مقدم حجز شقق متوسطي الدخل 15% من قيمة الوحدة.

أماكن شراء كراسة الشروط

ووفقا لما أعلنه صندوق التمويل العقاري، يتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

خطوات حجز سكن لكل المصريين 2

على الراغب في حجز هذه الشقق، التوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، ثم سداد قيمة المصروفات الإدارية، كما يتم سداد مقدم جدية الحجز.

وبعدها يقوم الشخص بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار المساحة وفقًا لكل مشروع، وكتابة البيانات المطلوبة.

ثم رفع الأوراق المطلوبة، وتأكيد الطلب وتظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب.

وعقب إعلان أسماء المستوفين للشروط يتم البدء في سداد الأقساط.

أماكن طرح شقق سكل لكل المصريين 2

تم الإعلان عن عدد من المدن والمحافظات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين وهي «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، شمال سيناء، الأقصر، بالإضافة إلى «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، وبورفؤاد، وبني سويف الجديدة، الغردقة البداري».