إجراءات يجب اتباعها عند استلام وحدات الإسكان الاجتماعي

تعد مرحلة استلام الوحدة السكنية، من أهم المراحل التي ينتظرها المواطنون فور إعلان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية، داخل المدن الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، ومرحلة استلام الوحدة السكنية، هي آخر مرحلة في مراحل الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.

وهناك عدد من الإجراءات أوصى بها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، العملاء الفائزين بالوحدات السكنية، يجب اتباعها قبل استلام الوحدة السكنية، كي لا يعرض نفسه لمشكلة عقب الاستلام.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، إجراءات مهمة يجب اتباعها عند استلام وحدات الإسكان الاجتماعي، وفقًا لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

إجراءات مهمة يجب اتباعها عند استلام وحدات الإسكان الاجتماعي

فى البداية، يتوجه المواطن الفائز بالوحدة السكنية لبنك التعمير والإسكان، لإنهاء إجراءات البنك، ثم يتوجه العميل بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

ومن ثم تأتي المرحلة الأهم، وهي مرحلة معاينة العميل الفائز الوحدة السكنية المخصصة له، قبل التوقيع على عقد استلام الوحدة، للتأكّد من خلوها من أي عيوب تشطيبية، أو مشاكل في أعمال الصيانة.

وفي حالة وجود أي مشكلات أو عيوب تشطيبية أو صيانة داخل الوحدة، يتوجب على العميل الذهاب إلى الجهاز الذي تنتمي له الوحدة السكنية، ولم يوقع على عقد استلام الوحدة السكنية.

إقبال كبير على مكاتب البريد

وخلال هذه الأيام، تشهد مكاتب البريد المميكنة، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي تضم إعلانين، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ويستمر الحجز حتى 23 سبتمبر الجاري، كفرصة لاستفادة أكبر عدد مممكن من المواطنون من الوحدات السكنية المطروحة ضمن «سكن لكل المصريين 2».