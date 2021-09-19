قبل نهاية الحجز.. قيمة مقدم حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

قبل أيام من نهاية الحجز، يشهد محرك «جوجل»، عمليات بحث عدة حول شقق «سكن لكل المصريين 2»، لكونها أول مشروع سكني يستفيد من مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا، خلال يوليو الماضي، بفائدة متناقصة 3 %، ونظام سداد يصل إلى 30 عاما، إذ ينتهي الحجز في 23 سبتمبر الجاري، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

حيث يتضمن الإعلان الأول من المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2"، وحدات جاهزة للتسليم الفوري، للمواطنين من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وأخرى كاملة التشطيب يتم تسليمها خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح، وتتكون الشقق من غرفتين وصالة، وأخرى تتكون من 3 غرف وصالة.

مقدم حجز شقق "سكن لكل المصريين 2"

وتزامنا مع ذلك، يتساءل المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية، ضمن «سكن لكل لمصريين 2»، من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، عن قيمة مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، ووفقا لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، حيث تبلغ للمواطنين من محدودي الدخل 10٪ من قيمة الوحدة السكنية، بينما يبلغ مقدم حجز شقق متوسطي الدخل 15% من قيمة الوحدة السكنية.

على أن يتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

أماكن شقق «سكن لكل المصريين 2»

- تتاح شقق سكن لكل المصريين 2 لمحدودي الدخل، في مدن ومراكز المحافظات التالية: «الإسماعيلية، والمنيا، والشرقية، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية، والمنوفية، وكفر الشيخ، وأسوان، والغربية، والبحيرة، ومطروح، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والوادي الجديد، والأقصر، وشمال سيناء، ودمياط».

- بينما لمتوسطي الدخل، تتاح بمدن: «بدر، وحدائق العاصمة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر، ورشيد الجديدة، وبني سويف الجديدة، والغردقة البداري، وبورفؤاد».