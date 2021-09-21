تستمر مكاتب البريد المميكنة، فى استقبال المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن «سكن لكل المصريين 2»، من محدودي ومتوسطي الدخل، حتى يوم 23 سبتمبر الجاري، وتعد «سكن لكل المصريين 2»، أول مشروع سكني يستفيد من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3 %، ونظام سداد يصل إلى 30 عاما.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق "سكن لكل المصريين 2"

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا).

- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 3 أشهر.

- بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص: تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 3 أشهر.

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية: شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحا بها مهنة المتقدم، صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، أو اشتراك النقابة، شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية، مدة مزاولة العمل.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة بيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء، غاز، ومياه».

- حال سبق الحجز بإحدى مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة، دون التخصيص أو الاستفادة، يشترط تقديم مستند يفيد بسحب مقدم جدية الحجز في الإعلان السابق.