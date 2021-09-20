الخميس آخر فرصة لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2».. اعرف تفاصيل «كراسة الشروط»

يتيح حاليا الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حجز الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين» إلكترونيا، للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، بفائدة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى، على أن ينتهى الحجز الخميس 23 من سبتمبر الجاري، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وتضم شقق سكن لكل المصريين 2، وحدات سكنية، للمواطنون من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد من المدن والمحافظات.

كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2»

ووفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تكون أول خطوة لحجز شقة ضمن «سكن لكل المصريين 2»، هي الذهاب إلى مكاتب البريد المميكنة وشراء كراسة الشروط، ويبلغ سعر كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من محدودي الدخل 125 جنيهًا، و150 جنيها للمواطنين من متوسطي الدخل.

نظام سداد شقق «سكن لكل المصريين 2»

ويتمثل نظام سداد شقق سكن لكل المصريين 2 فى شراء كراسة الشروط، ومن ثم السداد لمدة 30 عامًا، بفائدة متناقصة 3% وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

أماكن طرح شقق «سكن لكل المصريين 2»

ويجرى طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة «سكن لكل المصريين» للمواطنين من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء».

أما بالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل، سيجرى طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد».