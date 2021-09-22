بروتوكول تعاون بين مركز رعاية أطفال التوحد بمطروح ومؤسسة «رؤية جديدة»

وقّع الدكتور محمد عادل مدير مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد بمطروح، بروتوكول تعاون، اليوم، مع الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة مؤسسة «رؤية جديدة»، لتنظيم تدريبات نظرية وعملية للإخصائيين بفروع المؤسسة في الإسكندرية، فضلا عن تدريبات ميدانية بالمركز وزيارات دورية لإخصائيّ الطب النفسي التطوري وعلاج التوحد بمركز الرعاية بمطروح للإرتقاء بالمستوى الطبي والبرامج التأهيلية.

30 طفلا يتلقون الخدمة بمركز التوحد في مطروح

وأضاف مدير مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك اهتماما كبيرا بأطفال التوحد بدعم من الدكتورة دينا عثمان صاحبة فكرة إنشاء المركز لتقديم الرعاية الصحية والنفسية الشاملة للأطفال البالغ عددهم 30 طفلا.

تعاون بين مركز التوحد بمطروح ومؤسسة رؤيا جديدة

وأشار مدير مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد بمطروح إلى أن مؤسسة «رؤية جديدة»، مؤسسة متخصصة تتعاون مع المركز في مجال الخدمات التأهيلية والتربوية للأطفال، والإرشاد النفسي والأسري من خلال نظام شمولي في التعامل مع الأطفال يضمن التكامل بين الخدمات والتطوير، واستطاعت خدمة أعداد كبيرة من الأطفال، عبر تأهيلهم وعلاجهم لضمان استقرارهم مع أسرهم.

وأوضح مدير مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد بمطروح أن مركز الرعاية جرى افتتاحه في شهر ديسمبر 2020 بحضور محافظ مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية، ويستضيف الأطفال المصابين بمرض التوحد، على مدار اليوم وتُعقد لهم جلسات نفسية، وبرامج تأهيلية وترفيهية، حسب كل حالة على حدة، وهناك تحسنا ملحوظا في العديد من الحالات من خلال الرعاية الشاملة التى يقدمها المركز للأطفال.