إزالة تعديات على 295 فدانا زراعيا في حملات بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لإسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجة الـ 18.

المحافظ يطالب بعدم التهاون في استرداد أملاك الدولة

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد ملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعدي وإحالة المخالفين غلى الجهات المختصة.

إزالة 124 حالة تعدٍ على مساحة 295 فدانا زراعيا

وأوضح المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت 75 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 295 فدانا و23 قيراطا أرض زراعية.

كما تم إزالة 94 تعديا بالبناء المخالف على مساحة 10آلاف و490 مترا بمراكز «أولاد صقر - ههيا - أبو حماد - كفر صقر - فاقوس - أبو كبير - منيا القمح - ديرب نجم - بلبيس - الحسينية – الإبراهيمية»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازم بالمخالفات وإحالتها للجهات المعنية.

استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، وكلف الجهات المعنية بتحرير المحاضر اللازمة وإحالة أصحابها للنيابات العسكرية لاتخاذ شئونها حيال تلك المخالفات.