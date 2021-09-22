الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل ليلا ورياح نشطة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ورطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليلا

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس لطيفًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليلا، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع تكون شبورة مائية شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 35 23

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 31 24

بلطيم 31 24

مطروح 31 23

السلوم 32 22

سيوة 37 20

بورسعيد 32 25

دمياط 31 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 36 21

نخل 34 16

نويبع 36 27

طابا 35 25

كاترين 31 17

الطور 35 26

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 25

بني سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 41 25

إدفو 42 24

أبو سمبل 41 24

الوادي الجديد 41 22

شلاتين 38 27

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 29