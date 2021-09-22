الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، منوهة عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحري، على أن يظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.

توالي درجات الحرارة في انخفاضها خلال الفترة القادمة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توالي درجات الحرارة في انخفاضها خلال الفترة القادمة، لتعطي شعور أفضل بحرارة الطقس، مع توقع أن تكون حالة البحر المتوسط اليوم معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2 متر، وتكون حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 35 23

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 31 24

بلطيم 31 24

مطروح 31 23

السلوم 32 22

سيوة 37 20

بورسعيد 32 25

دمياط 31 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 36 21

نخل 34 16

نويبع 36 27

طابا 35 25

كاترين 31 17

الطور 35 26

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 25

بني سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 41 25

إدفو 42 24

أبو سمبل 41 24

الوادي الجديد 41 22

شلاتين 38 27

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 29.