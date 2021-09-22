جامعة سوهاج تشارك بمبادرة «سفراء التنمية المستدامة»

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، عن ترشيح عدد من منسوبي الجامعة للاشتراك في «مبادرة سفراء التنمية المستدامة»، المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تنظم بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية.

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، في بيان صحفي، اليوم، إن الهدف من المبادرة هو نشر ثقافة الاستدامة بين فئات المجتمع المصري كافة، والتعريف بمفهوم التنمية المستدامة الشاملة والعادلة، لتأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية الشاملة والمتكاملة في مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية.

الاستفادة من المتدربين في نشر ثقافة الاستدامة

وأوضح «عبد الخالق»، أن المشاركين في المبادرة من منسوبي الجامعة سيتم الاستفادة منهم في أنشطة وحدة الاستدامة للتدريب ونشر ثقافة الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، لافتاً إلى ترشيح 30 من العاملين والطلاب من مختلف كليات الجامعة، تم قبول عدد 8 مرشحين حتى الآن، منهم من أتم جميع المستويات التدريبية وحصل على الإفادة.

واضاف مدير وحده الاستدامة بالجامعة أنه تم ترشيح 4 مرشحين جدد لحضور البرنامج التدريبي، من فئة الطلاب والخريجين وهم «عبدالرحمن حمادة محمد، بالإدارة المركزية قسم الدفع الالكتروني، الطالب أحمد خالد علي، بالفرقة الثالثة بكلية التجارة شعبة إنجليزي، الطالب مصطفى منصور محمد بالفرقة الثالثة بكلية التمريض، والطالبة هاجر حسن ثابت بالفرقة الثالثة بكلية التربية».

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يعقد بأحد الفنادق الخاصة بالقوات المسلحة بالقاهرة، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري.