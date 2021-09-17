جامعة سوهاج: خطة عالمية لتسويق تصنيع الحرير والتلي والمنتجات الخشبية

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن المراكز الاجتماعية للتطوير المهني جرى تدشينها بتوجيه من المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويشرف على تنفيذها الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات.

مركز اجتماعي للتطوير المهني في جامعة سوهاج

وأضاف «عبدالخالق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وآية لطفي، أن جامعة سوهاج تعتبر إحدى الجامعات التي اختيرت لإنشاء هذا المركز، الذي تم تدشينه قبل عامين، وستنطلق المرحلة الثالثة من التطبيق، حيث يستهدف خريجي الجامعة الذين درسوا برامج تقليدية، حيث لا يتماشون مع سوق العمل المحلي أو الإقليمي أو الدولي، موضحًا: «بدأنا في عمل خطة تسويقية محلية وإقليمية وعالمية لتسويق المهن التراثية حتى تعبر عن تواجدها بعدما كانت تعاني من قلة العاملين بها بسبب قلة التسويق مثل تصنيع الحرير الطبيعي وتصنيع التلي وتصنيع المنتجات الخشبية».

برامج لتطوير مهارات الخريجين

وتابع رئيس جامعة سوهاج: «الخريجون الذين لم يكن لهم حظ في اكتساب المهارات التي تتماشى مع السوق، وضعنا برامجا لهم لاكتساب هذه المهارات، وركزنا على المهن التراثية والحرفية المتواجدة في سوهاج بصفة خاصة، وذلك بعدما درسنا احتياجات سوق العمل، والأشياء التي لم يكتسبها الخريجون».

وأردف: «ندرب الطلاب من أجل التوظيف والتشغيل، فنحن ندرس سوق العمل المتاخم للجامعة، ونعمل على إكساب المهارات الحقيقية للطلاب للحصول على فرص عمل، وعقدنا بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما كانت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة الحالية، هي المدير التنفيذي للجهاز، وترتبط مع الجامعة بعلاقات قوية، ومن خلال الجهاز أقمنا حاضنتي أعمال قامتا بعمل دراسات الجدوى للمجتمع المحيط ووضعنا خطط التدريب اعتمادا على هذه الدراسات».